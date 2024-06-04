Nevşehir'de 492 Kilo Tulum Peyniri Ele Geçirildi

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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda içeriği değiştirilmiş 492 kilo tulum peyniri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Avanos ve Kozaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde istihbari çalışma yaptı. Çalışmalar sonucunda; Nevşehir ili genelinde, 2 farklı araç ile Adana'dan getirilen ve içeriği değiştirilmiş peynir ürünü satışı yapıldığı bilgisi elde edilmiştir. Ekiplerce bahse konu araçlar takip edilerek düzenlenen operasyonla yakalanırken, araçlarda yapılan aramada 164 bidonda toplam 492 kilo tulum peyniri ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güveni için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi. - NEVŞEHİR