Nevşehir\'de askeri personel intihar girişiminde ağır yaralandı

Nevşehir'de intihar girişimi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de intihar girişiminde bulunan bir askeri personel ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Güzel Yurt Mahallesi Duygulu Sokak'ta ikamet eden askeri personel O.K. (24), öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle beylik tabancası ile intihar girişiminde bulundu. Silah sesini duyan eşi 112 çağrı merkezini arayarak yardım istedi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O.K., yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de evde incelemelerde bulundu.

O.K.'nin hayati tehlikesi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.