Nevşehir'de ATV Kazası: Genç Kardeş Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nevşehir'de ATV Kazası: Genç Kardeş Kurtarıldı

Nevşehir\'de ATV Kazası: Genç Kardeş Kurtarıldı
13.05.2026 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni aldıkları ATV'yi inceleyen iki kardeşten birinin eli vincin arasında sıkıştı, itfaiye kurtardı.

Nevşehir'de yeni aldıkları ATV motorunu inceleyen iki kardeşten birinin eli, aracın ön kısmında bulunan halatın vincine sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri genci kurtardı.

Olay, Emek Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kardeş yeni aldıkları ATV motorunu site otoparkından çıkararak incelemeye başladı. Kardeşlerden biri ATV'nin üzerine otururken, diğer kardeş ise aracın ön kısmında bulunan çeki halatını kontrol etmeye başladı. Bu sırada ATV üzerinde bulunan kardeşin bir anda çeki halatını çalıştırması sonucu, diğer kardeşin eli vincin arasına sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gencin elini sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, daha sonra ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de ATV Kazası: Genç Kardeş Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 04:29:08. #7.12#
SON DAKİKA: Nevşehir'de ATV Kazası: Genç Kardeş Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.