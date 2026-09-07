Nevşehir'de av tüfekli saldırıda Levent Ç. hayatını kaybetti, 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Nevşehir'de av tüfekli saldırıda Levent Ç. hayatını kaybetti, 5 şüpheli tutuklandı

Nevşehir\'de av tüfekli saldırıda Levent Ç. hayatını kaybetti, 5 şüpheli tutuklandı
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Nevşehir'de Yusuf Ç. ve kardeşlerinin, hakaret nedeniyle Levent Ç.'ye ruhsatsız av tüfeğiyle ateş ettiği saldırıda Levent Ç. hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan 4 kardeş ve 1 arkadaş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nevşehir'de bir kişinin otomatik av tüfeğiyle vurarak ölümüne neden oldukları iddia edilen 4 kardeş ve arkadaşları tutuklandı. İddiaya göre kardeşler, Levent Ç.'nin ailelerine ve kız kardeşlerine yönelik hakaret ve küfürlü ifadeler kullandığını belirterek olayın bu nedenle meydana geldiğini söyledi. Yusuf Ç.'nin yanında getirdiği ruhsatsız yivsiz otomatik av tüfeğiyle Levent Ç.'ye 5 el ateş ettiği yönünde ifade verdiği öğrenildi.

Olay, Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir işletmenin otoparkında meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Levent Ç. (50) henüz belirlenemeyen bir nedenle Yusuf Ç. ve kardeşi Ahmet Enes Ç. ile telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Levent Ç.'nin bulunduğu yeri öğrenen iki kardeş, yanlarına Rahman A.'yı da alarak adrese geldi. İddiaya göre şüpheliler, araçtan tuvalet ihtiyacı için inen Levent Ç. ve yanında bulunan arkadaşına ateş etti. Saldırıda Levent Ç. ağır yaralandı. Saldırının ardından plakalarını söktükleri siyah renkli araçla olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheliler, bölgede devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin dikkatini çekti.

Yaklaşık 1 kilometre süren kovalamacanın ardından araç, 15 Temmuz Mahallesi 112 Acil Çağrı Merkezi karşısında durduruldu. Araçta bulunan 3 kişinin Yusuf Ç., Ahmet Enes Ç. ve Rahman A. olduğu belirlendi. Yapılan kontrollerde aracın plakalarının sökülerek araç içerisinde bulunduğu ve plakasının 06 DPH 30 olduğu tespit edildi.

"Ablamıza ve ailemize küfretti" iddiası

Cinayet ile ilgili detaylarda ortaya çıktı. Yusuf Ç. ve Ahmet Enes Ç.'nin, Levent Ç.'nin kız kardeşleri Hatice Ç.'nin eski erkek arkadaşı olduğunu söyledikleri öğrenildi. İddiaya göre kardeşler, Levent Ç.'nin ailelerine ve kız kardeşlerine yönelik hakaret ve küfürlü ifadeler kullandığını belirterek olayın bu nedenle meydana geldiğini söyledi. Yusuf Ç.'nin yanında getirdiği ruhsatsız yivsiz otomatik av tüfeğiyle Levent Ç.'ye 5 el ateş ettiği yönünde ifade verdiği öğrenildi. Olay yerinde ve araçlarda yapılan incelemelerde 5 adet boş kovan bulundu. Tüfekten çıktığı değerlendirilen mermilerden birinin Levent Ç.'nin sırtına isabet ettiği, bir merminin ise araca isabet ettiği belirlendi.

Hastanede hayatını kaybetti

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Levent Ç., yanında bulunan arkadaşı tarafından özel araçla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Levent Ç., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında dört kardeş Yusuf Ç., Ahmet Enes Ç., Nur S. Ç. ve Hatice Ç. ile birlikte arkadaşları Rahman A. gözaltına alındı.

5 şüpheli de tutuklandı

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adli mercilere sevk edildi. Kardeşler Yusuf Ç., Ahmet Enes Ç., Nur Sima Ç. ve Hatice Ç. ve arkadaşları Rahman A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Nevşehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de av tüfekli saldırıda Levent Ç. hayatını kaybetti, 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de av tüfekli saldırıda Levent Ç. hayatını kaybetti, 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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