Nevşehir\'de koyun otlatan çoban battaniyeye sarılı ceset buldu

Nevşehir'de tabanca ile vurulduktan sonra boş araziye gömülen bir şahsın cesedini arazide koyun otlatan çoban bulurken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde kum ocağı mevkiinde koyunlarını otlatan çoban önce arazide gömülü bir battaniye gördü.

BATANİYENİN ALTINDAN CESET ÇIKTI

Battaniyeyi yakından inceleyen çoban, battaniyeye sarılı cesetle karşılaştı. Korkarak olay yerinden uzaklaşan çoban, daha sonra yakınlarda bulunan kum ocağına giderek gördüklerini ocakta çalışanlara anlattı. Kum ocağında çalışan işçiler olay yerine geldiklerinde çobanın doğru söylediğini, battaniye içerisine sarılmış bir ceset olduğunu gördü.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin yaklaşık 1 ay önce tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından şahsın cesedi otopsi yapılmak ve kimliği belirlenmek üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, cinayeti kim yada kimlerin işlediği araştırılıyor.

"YABANİ HAYVANLAR AYAKLARINI PARÇALAMIŞ"

Çoban ile birlikte olay yerine gelen Metin Çevik yaptığı açıklamada; "Çoban arkadaşımız bu bölgede hayvan otlatırken ayakları açık battaniyeye sarılı ceset gördüğünü söyledi. Biz önce inanmadık. Arkadaşla birlikte buraya gelip baktığımızda cesedi gördük. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. İlk belirlemelere göre uzun boylu bir erkek cesedi olduğunu söylediler. Yabani hayvanlar ayaklarının bir kısmını parçalamış. Ceset deforme olmaya başlamış" şeklinde konuştu.