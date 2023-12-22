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Nevşehir'de Bekçiler Asansörde Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Nevşehir'de Bekçiler Asansörde Mahsur Kaldı

Nevşehir'de adres tahkikatı yapmak için gittikleri binanın asansöründe mahsur kalan bekçiler, telsizle yardım istedi. Polis ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda bekçiler kurtarıldı.

22.12.2023 - 23:34,
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Bekçilere asansör engeli

NEVŞEHİR - Nevşehir'de adres tahkikatı yapmak için gittikleri binanın asansöründe mahsur kalan bekçiler, telsizle yardım istedi.

Olay bu gün akşam saatlerinde Cevher Dudayev Mahallesi Kamil sokakta yaşandı. Adres tahkikatı yapan bekçiler sokak üzerindeki bir apartmanın üst katına çıktı. İşleri bitiğinde asansörle aşağıya inen bekçiler, asansörün aşağıya kayması neticesinde asansörde mahsur kaldı. Bir süre kendi imkanları ile kapıyı açmaya çalışan bekçiler, asansörün kapısını açamayınca telsizle yardım istedi.

Polis ekipleri, mahsur kalan bekçilerin bulunduğu binaya giderek asansör üzerindeki teknik servis numarası aradı. Yaklaşık 30 dakika asansörde mahsur kalan bekçiler, asansör firmasına ait personelin kapıyı açmasıyla çıkabildi.

Nevşehir\'de Bekçiler Asansörde Mahsur Kaldı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Bekçiler Asansörde Mahsur Kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de Bekçiler Asansörde Mahsur Kaldı - Son Dakika
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