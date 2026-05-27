Nevşehir\'de Çatı Katında Yangın

Nevşehir'de bir apartmanın çatı katında bulunan mutfakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı üzerindeki bir apartmanın teras katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çatı katında bulunan mutfakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katındaki pencereden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, MEDAŞ ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, teras katındaki mutfaktan çıktığı tahmin edilen yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, çevredeki dairelere sıçramadan söndürülürken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR