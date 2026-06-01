Cenaze çıkışında yol verme kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 2 gözaltı - Son Dakika
01.06.2026 15:08  Güncelleme: 15:10
Nevşehir'de cenaze dönüşü trafikte yol verme yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ateş açılması sonucu yoldan geçen bir vatandaş yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Cami Cedit Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakınlarının cenazesine katılan kişiler Kurşunlu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında mezarlığa defin için giderken trafikte yol verme meselesi nedeniyle U.T. ile E.K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, taraflardan U.T.'nin aracında bulunan silahla ateş açması üzerine ortalık karıştı.

Açılan ateş sırasında olay yerinden geçmekte olan Harun İ. isimli vatandaş kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Silah sesleri üzerine çevrede büyük panik yaşanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı Harun İ., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay sonrası yaptıkları çalışma sonucu silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen U.T. ile kavgaya karışan E.K.'yi mezarlıkta gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

