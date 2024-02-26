Nevşehir'de Gökhan Gürveren'i vurduktan sonra kaçan cinayet zanlısı ekipler tarafından saklandığı evde yakalandı. Zanlın yakalanmasaydı 4 kişiyi daha vuracağı iddia edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle Lale Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin ara sokağında meydana geldi. Daha önceden aralarında alacak verecek konusundan husumet bulunan Gökhan Güveren, Ümit Kaygısız'ın iş yerine gitti. Burada tartışan ikiliden Gökhan Güveren, daha sonra iş yerinden çıkarak kaçmaya çalıştı. Gökhan Güveren'in peşinden dışarı çıkan Ümit Kaygısız, pompalı tüfek ile Güveren'e ateş etti. Başından vurulan Gökhan Güveren ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gökhan Gürveren, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ümit Kaygısız'ın bir ticari taksi ile kaçtığını tespit etti. Araştırmayı derinleştiren polis ekipleri zanlının Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar Kasabasında ikamet eden eniştesi Mustafa Aslan'ın evinde saklandığını belirledi. Jandarma ekipleri ile birlikte eve baskın yapan polisler Gökhan Güveren'i yakalayarak gözaltına aldı.
Ümit Kaygısız'ın 2012 yılında Kayseri'de işlediği bir başka cinayetten dolayı ceza evine girdiği ve yaklaşık 2 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Cinayet zanlısının yakalanmasaydı 4 kişiyi daha vuracağı da iddia edildi.
Nevşehir Devlet Hastanesine getirilen cinayet zanlısı Ümit Kaygısız ve eniştesi Mustafa Aslan alınan doktor raporundan sonra, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olayda hayatını kaybeden Gökhan Güveren'de Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan otopsisinin ardından Gülşehir İlçesine bağlı Yüksekli Köyünde toprağa verildi. - NEVŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Nevşehir'de Cinayet Zanlısı Yakalandı, 4 Kişiyi Vuracağı İddia Edildi - Son Dakika
Konserlerine hız kesmeden devam eden Petek Dinçöz, Kıbrıs'taki konserine 4,5 milyon TL'lik takıları ve siyah özel tasarım elbisesiyle çıktı. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Dinçöz, bir de İnci Taneleri dizisindeki Dilber'in pavyon dansını yaptı.
Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, takımının lig sonuncusuyla berabere kaldığı maç sonrası basın toplantısında bir gazetecinin sorusuna sinirlendi. Terim, soruya fazla yorum katıldığını belirterek tepki gösterdi.
Keşan ilçesinde emekli doktor Hakan Elatan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alan Enver Elatan ise hastaneden çıktıktan sonra TIR kazasında can verdi. Baba ve oğlun cenazeleri beraber defnedildi.
Rothschild ailesinin dördüncü kuşak lideri olan "Baron" lakaplı Jacob Rothschild 87 yaşında hayatını kaybetti. 19'uncu yüzyılın Yahudi aleyhtarı karikatürlerinden koronavirüs salgınına birçok komplo teorisinin başrolünde yer alan Rothschild ailesinden yapılan açıklamada Jacob Rothschild'in Yahudi geleneklerine uygun olarak defnedileceği ifade edildi.
Uyuşturucu ticareti suçundan 24 yıllık kesinleşmiş cezası nedeniyle cezaevinde hükümlü bulunan Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Çetinkaya'nın "Burada bir oyun oynanıyor. Beni daha önce FETÖ bu duruma düşürdü. Şimdi bu oyunu kim oynuyor bilmiyorum. Savunacak bir şeyim yok" dediği öğrenildi.
Isparta'nın Gönen ilçesinde AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, kürsüde konuşma yaptığı sırada belediye hoparlöründen anons yapılmaya başlandı. Anons sesi kendisini bastırınca konuşmasına ara veren Er, başını hoparlörlere doğru çevirerek "Sesimizi kesemezsin, başaramazsın" diyerek bağırdı.
Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah rolüyle tanınan Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedavi görüyor. Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan geçti.
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, takımının 3-2'lik skorla sahadan galip ayrıldığı Al-Shabab maçında, rakip takım tribünlerinin, Lionel Messi lehine yaptığı tezahüratlara tepki gösterdi. Ronaldo'nun taraftarlara yönelik hareketi sosyal medyada geniş yankı buldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılışında protokol krizi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdeleyi kesmek için makas beklediği dakikalarda Binali Yıldırım'ın ön sıralardaki yerini vermek istemediği Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un sinirlendiği ve ikili arasında hafif itişmelerin yaşandığı görüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?