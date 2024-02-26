Nevşehir'de Cinayet Zanlısı Yakalandı, 4 Kişiyi Vuracağı İddia Edildi - Son Dakika
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Nevşehir'de Cinayet Zanlısı Yakalandı, 4 Kişiyi Vuracağı İddia Edildi

Nevşehir\'de Cinayet Zanlısı Yakalandı, 4 Kişiyi Vuracağı İddia Edildi

Nevşehir'de Gökhan Gürveren'i vurduktan sonra kaçan cinayet zanlısı, saklandığı evde ekipler tarafından yakalandı. Zanlının yakalanmasaydı 4 kişiyi daha vuracağı iddia edildi. Olay sonrası kaçan zanlının eniştesinin evinde saklandığı belirlendi. Zanlı ve eniştesi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gökhan Güveren ise yapılan otopsisinin ardından toprağa verildi.

26.02.2024 15:26  Güncelleme: 15:28
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Nevşehir'de Gökhan Gürveren'i vurduktan sonra kaçan cinayet zanlısı ekipler tarafından saklandığı evde yakalandı. Zanlın yakalanmasaydı 4 kişiyi daha vuracağı iddia edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle Lale Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin ara sokağında meydana geldi. Daha önceden aralarında alacak verecek konusundan husumet bulunan Gökhan Güveren, Ümit Kaygısız'ın iş yerine gitti. Burada tartışan ikiliden Gökhan Güveren, daha sonra iş yerinden çıkarak kaçmaya çalıştı. Gökhan Güveren'in peşinden dışarı çıkan Ümit Kaygısız, pompalı tüfek ile Güveren'e ateş etti. Başından vurulan Gökhan Güveren ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gökhan Gürveren, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ümit Kaygısız'ın bir ticari taksi ile kaçtığını tespit etti. Araştırmayı derinleştiren polis ekipleri zanlının Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar Kasabasında ikamet eden eniştesi Mustafa Aslan'ın evinde saklandığını belirledi. Jandarma ekipleri ile birlikte eve baskın yapan polisler Gökhan Güveren'i yakalayarak gözaltına aldı.

Ümit Kaygısız'ın 2012 yılında Kayseri'de işlediği bir başka cinayetten dolayı ceza evine girdiği ve yaklaşık 2 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Cinayet zanlısının yakalanmasaydı 4 kişiyi daha vuracağı da iddia edildi.

Nevşehir Devlet Hastanesine getirilen cinayet zanlısı Ümit Kaygısız ve eniştesi Mustafa Aslan alınan doktor raporundan sonra, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayda hayatını kaybeden Gökhan Güveren'de Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan otopsisinin ardından Gülşehir İlçesine bağlı Yüksekli Köyünde toprağa verildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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