Eski eşinin saldırısına uğradı, canını kurtarmak için iş yerine sığındı - Son Dakika
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Eski eşinin saldırısına uğradı, canını kurtarmak için iş yerine sığındı

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Nevşehir'de 26 yaşındaki bir kadın eski eşi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Canını kurtarmak için bir iş yerine sığınan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

12.02.2025 21:49  Güncelleme: 22:40
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Nevşehir'de 26 yaşındaki Emre Y. isimli erkek, boşandığı eşini Güzel Yurt Mahallesi'nde aracıyla takip etti. Bir sokakta arkasından gelen Emre Y. eski eşi Servetnur Ş.'yi silahla ateş ederek ağır yaraladı.

Nevşehir'de Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadın, İş Yerine Sığındı

İNCELEME BAŞLATILDI

Canını kurtarmak için olay yerinden kaçan 26 yaşındaki kadın, aynı sokaktaki bir binanın giriş katında bulunan bir işyerine sığınarak yardım istedi. İş yerinde bulunanlar tarafından yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Servetnur Ş'yi hastaneye kaldırırken polis olay yerinde inceleme başlattı.

Nevşehir'de Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadın, İş Yerine Sığındı

HAYATİ TEHLİKESİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olay yerinden kaçan Emre Y. de olayda kullandığı silahı yol üstünde bir barakaya atarak polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Emre Y. daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Servetnur Ş'nin ise hayati tehlikesinin olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Nevşehir'de Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadın, İş Yerine Sığındı
Eski eşinin saldırısına uğradı, canını kurtarmak için iş yerine sığındı
Kaynak: İHA

Nevşehir, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski eşinin saldırısına uğradı, canını kurtarmak için iş yerine sığındı - Son Dakika

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