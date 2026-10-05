Nevşehir'de fermuar sistemi sırasında ambulans otomobille çarpıştı - Son Dakika
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Nevşehir'de fermuar sistemi sırasında ambulans otomobille çarpıştı

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Nevşehir\'de fermuar sistemi sırasında ambulans otomobille çarpıştı
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Nevşehir'de hasta taşıyan ambulans için oluşturulan fermuar sisteminde bir sürücünün iddiaya göre yanlış manevrası sonucu otomobil ile ambulans çarpıştı. Maddi hasarlı kazada ambulanstaki hasta başka ambulansla hastaneye sevk edildi, inceleme başlatıldı.

Nevşehir'de hasta taşıyan ambulansın ilerleyebilmesi için oluşturulan fermuar sisteminde bir sürücünün yaptığı yanlış manevra kazaya neden oldu. Kazada ambulanstaki hasta, olay yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Jandarma kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta taşıyan ambulans, sürücülerin fermuar sistemi oluşturarak yol verdiği sırada ilerlemeye başladı. Bu sırada 15 BHT 175 plakalı otomobilin sürücüsü Tuğba A., iddiaya göre önündeki aracın ambulansa yol vermek amacıyla ilerlemesi üzerine aynı yönde hareket etti. Otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza sonrasında ambulans içerisinde bulunan hasta, olay yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeNevşehirGüncelSon Dakika

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