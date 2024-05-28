Nevşehir\'de firari şahıs 24 yıl hapis cezasıyla yakalandı

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Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 2 ayrı suçtan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan firari şahıs yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada 2 ayrı suçtan aranan ve toplam 24 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan K.A.T., yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen K.A.T. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - NEVŞEHİR