Nevşehir'de firari şahıs 24 yıl hapis cezasıyla yakalandı - Son Dakika
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Nevşehir'de firari şahıs 24 yıl hapis cezasıyla yakalandı

Nevşehir\'de firari şahıs 24 yıl hapis cezasıyla yakalandı

Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 2 ayrı suçtan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan firari şahıs yakalandı. Jandarma ekipleri, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Yakalanan K.A.T., adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak ceza evine gönderildi.

28.05.2024 11:23
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Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 2 ayrı suçtan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan firari şahıs yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada 2 ayrı suçtan aranan ve toplam 24 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan K.A.T., yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen K.A.T. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de firari şahıs 24 yıl hapis cezasıyla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de firari şahıs 24 yıl hapis cezasıyla yakalandı - Son Dakika
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