Nevşehir'de Fren Patladı, Kamyon Sulama Kanalına Düştü - Son Dakika
Nevşehir'de Fren Patladı, Kamyon Sulama Kanalına Düştü

19.08.2025 19:21
Freni patlayan kamyon park halindeki 10 araca çarptı, sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

Nevşehir'de freni patlayan kamyon park halindeki 10 araca çarptıktan sonra sulama kanalına düştü. 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında merkeze bağlı Göreme beldesi Bilal Eroğlu Caddesi'nde yaşandı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 CVJ 721 plakalı kamyonun Göreme beldesine gelirken bir anda freni patladı. Rampa aşağı inen kamyon cadde üzerinde bulunan park halindeki 10 araca çarptıktan sonra sulama kanalına düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sulama kanalına düşen kamyonun şoförü araç içinde sıkıştı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrasında sürücü araçtan çıkartıldı.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan 6 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

