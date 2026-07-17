Nevşehir\'de Freni Boşalan Kamyonet Kazaya Neden Oldu

Nevşehir'de freni boşalan saman yüklü kamyonet, park halindeki 3 otomobil ile 1 motosiklete çarparak durabildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Merkez ilçeye bağlı Kavak beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen saman yüklü kamyonetin seyir halindeyken freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki 3 otomobil ile 1 motosiklete çarparak durabildi. Kazanın ardından çevrede kısa süreli panik yaşanırken, olayda yaralanan olmadı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR