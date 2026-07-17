Nevşehir\'de Güneş Panelleri Hırsızlığı

Nevşehir'de tarlalardan yaklaşık 600 bin lira değerindeki 59 güneş enerjisi panelini çalan şüpheliler, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hacıbektaş ilçesine bağlı Başköy köyünde H.H.E. ve S.Ö.'ye ait tarlalardan piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olan toplam 59 adet güneş enerjisi paneli kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. İhbar üzerine Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Hacıbektaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayın aydınlatılması için çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayda kullanılan aracı ve plakasını tespit etti. Araç sürücüsü O.C.C.'ye ulaşan ekipler, şüphelinin hırsızlığı D.P., O.D. ve A.K.T. ile birlikte gerçekleştirdiğini, çalınan güneş enerjisi panellerini ise Kırşehir'de K.P. isimli şahsa ait depoya bıraktıklarını belirledi. Kırşehir'de düzenlenen operasyonda olayla bağlantılı şüpheliler de yakalanırken, çalınan 59 adet güneş enerjisi paneli ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden O.C.C., O.D. ve A.K.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - NEVŞEHİR