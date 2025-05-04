Nevşehir'de İki Haftadır Kayıp Olan Şahıs Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Nevşehir'de İki Haftadır Kayıp Olan Şahıs Evinde Ölü Bulundu

Nevşehir'in Kıratlıoğlu Mahallesi'nde, yaklaşık iki haftadır kendisinden haber alınamayan 64 yaşındaki S.Y., evinde ölü bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

04.05.2025 22:33
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Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de kendisinden yaklaşık 2 haftadır haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, Kıratlıoğlu Mahallesi Salim Başbuğ sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 64 yaşındaki S.Y.'den yakınları yaklaşık 2 haftadır haber alamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri evin kapısını çalmasına rağmen evden ses gelmeyince itfaiyeye haber verildi. Nevşehir Belediyesine ait İtfaiye ekipleri kapıyı açtıklarında evde yalnız yaşayan S.Y.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Cumhuriyet Savcısının ve olay yeri ekiplerinin incelemesinden sonra şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de İki Haftadır Kayıp Olan Şahıs Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

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