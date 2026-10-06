Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlarda sıkışan 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlarda sıkışan 7 kişi yaralandı

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Nevşehir\'de iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlarda sıkışan 7 kişi yaralandı
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Nevşehir-Aksaray kara yolunda aynı yönde ilerleyen iki otomobil çarpıştı, kazada 7 kişi yaralandı. Otomobillerde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Nevşehir'de aynı yönde seyir halinde olan iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir- Aksaray kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 50 ADE 377 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden 01 RC 903 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri takla atarak karşı şeride geçerken, diğer otomobil ise yaklaşık 50 metre ileride bulunan iş yerinin duvarına çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Nevşehir3. SayfaİtfaiyeAksarayGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlarda sıkışan 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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