Nevşehir\'de iş makinası selin ortasında kaldı

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Nevşehir'de sağanak yağış nedeniyle tıkanan kanalı açmak için çalışma yapan iş makinası selin ortasında kaldı.

Olay, akşam saatlerinde Merkeze bağlı Nar beldesinde yaşandı. Geçtiğimiz gün Nevşehir'i etkisi altına alan sağanak yağış ve dolu sonrası oluşan sel, Nar beldesi öz mevkiindeki taşkın kanalında tıkanmalara neden oldu. Bölgede bahçesi bulunan bir vatandaş iş makinası kiralayarak tıkanan kanalın taşması sonucu kendi arazisine zarar vermemesi için taşkın kanalında temizlik yaptırmak istedi. İş makinası taşkın kanalında temizlik yaptığı esnada sağanak yağış Nevşehir ve çevresinde yine etkili oldu. Bir anda gelen sel suları içinde kalan iş makinası operatörü önce iş makinasıyla kanaldan çıkmaya çalıştı. Ancak operatör iş makinası çamura saplandığı için hareket ettiremedi. Sel suları her geçen dakika armaya başlayınca operatör de iş makinasını kanalda bırakarak kendi imkanları ile kanaldan çıktı. Kısa sürede artan sel suları iş makinasının boyuna ulaştı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı. - NEVŞEHİR