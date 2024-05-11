Nevşehir'de Jeneratör Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
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Nevşehir'de Jeneratör Hırsızı Yakalandı

Nevşehir\'de Jeneratör Hırsızı Yakalandı

Nevşehir'de bir iş yerinin jeneratörünü çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandıktan sonra polis tarafından yakalandı. Hırsızlık olayının ardından yapılan çalışmalar sonucunda jeneratör bulunarak iş yerine teslim edildi. Şüpheli ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

11.05.2024 11:59
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Nevşehir'de bir iş yerinin jeneratörünü çalan hırsız önce iş yerinin güvenlik kamerasına, sonrada polise yakalandı.

Olay geçtiğimiz gün Merkeze bağlı 15 Temmuz Mahallesinde meydana geldi. Zincir markete ait bir iş yerine gece saatlerinde minibüs ile gelen G.T. iş yerinin yanında bulunan ve değeri 150 bin lira olan jeneratörü çaldı.

İş yerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri önce aracın plakasını, daha sonrada hırsızın kimliğini belirledi. Hırsızın yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri kısa sürede G.T. isimli şahsı yakaladı. İfadesinde hırsızlığı itiraf eden G.T. çaldığı jeneratörü il dışında bir bağ evinde sakladığını söyledi. Bağ evinde yapılan aramada çaldığı jeneratör bulunarak iş yerine tekrar teslim edildi.

G.T.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Nevşehir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Jeneratör Hırsızı Yakalandı - Son Dakika

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