Nevşehir'de Kaza: İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı - Son Dakika
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Nevşehir'de Kaza: İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı

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01.06.2025 09:04
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Nevşehir\'de Kaza: İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı
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İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: O anlar kamerada

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza merkeze bağlı Göreme Beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen alkollü sürücü seyir halindeyken, karşı şeride geçerek karşıdan gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada iki otomobil sürücüsü de yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Kaza: İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı - Son Dakika

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