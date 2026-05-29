Nevşehir'de Kaza: Sürücü Bayıldı, Otomobil Dükkanına Daldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nevşehir'de Kaza: Sürücü Bayıldı, Otomobil Dükkanına Daldı

Nevşehir\'de Kaza: Sürücü Bayıldı, Otomobil Dükkanına Daldı
29.05.2026 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de direksiyon başında bayılan sürücünün aracı boş dükkana girdi, hasar oluştu.

Nevşehir'de seyir halindeyken direksiyon başında bayıldığı iddia edilen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki boş dükkana daldı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Sümer Mahallesi Yeni Zahire Pazarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 50 AFE 250 plakalı otomobilin sürücüsü seyir halindeyken fenalaşarak direksiyon başında bayıldı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan boş bir dükkana girerek durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan iki kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, boş iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, iş yerinde oluşan hasarın tespiti için çalışma yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, büyük bir faciaya dönüşmeden atlatılan kazanın yaşandığı anlar çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak hızla boş dükkana girdiği anlar yer aldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Nevşehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de Kaza: Sürücü Bayıldı, Otomobil Dükkanına Daldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pervin Buldan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek
Brezilya’ya Neymar hüznü İşte forma giyemeyeceği maçlar Brezilya'ya Neymar hüznü! İşte forma giyemeyeceği maçlar
Bir zamanlar otobüs şoförüydü Şimdi tüm dünya onu tanıyor Bir zamanlar otobüs şoförüydü! Şimdi tüm dünya onu tanıyor
İşte Güllü’nün kızı Tuğyan’ın cezaevindeki fotoğrafı İşte Güllü'nün kızı Tuğyan'ın cezaevindeki fotoğrafı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı
Çocuklarının mezuniyet törenine katıldılar Belçika kral ve kraliçesini İngiltere’de kimse umursamadı Çocuklarının mezuniyet törenine katıldılar! Belçika kral ve kraliçesini İngiltere'de kimse umursamadı

14:49
Vedat Muriqi’de işlem tamam Aziz Yıldırım ile anlaştı, yuvaya geri dönüyor
Vedat Muriqi'de işlem tamam! Aziz Yıldırım ile anlaştı, yuvaya geri dönüyor
14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu
14:43
İçişleri Bakanlığı’ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
14:26
Özlem Çerçioğlu’dan CHP’de olup bitenler hakkında ilk yorum
Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum
14:07
Hatay ve Osmaniye’yi sel vurdu Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
13:33
Barış umudu altına yaradı Yüz güldüren yükseliş
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 15:06:37. #7.13#
SON DAKİKA: Nevşehir'de Kaza: Sürücü Bayıldı, Otomobil Dükkanına Daldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.