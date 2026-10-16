Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı, 80 yaşındaki sürücü sıkışarak öldü. - Son Dakika
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Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı, 80 yaşındaki sürücü sıkışarak öldü.

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Nevşehir\'de kontrolden çıkan otomobil takla attı, 80 yaşındaki sürücü sıkışarak öldü.
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Nevşehir'de Avanos-Göreme yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı, 80 yaşındaki sürücü araçta sıkışarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerince çıkarılan sürücünün cansız bedeni Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza, Avanos- Göreme yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 EA 639 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Kaptan (80), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bankete düşen otomobil, yeniden yola çıkarak takla attıktan sonra durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ali Kaptan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan Kaptan'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiTrafik KazalarıNevşehir3. SayfaİtfaiyeGöremeAvanosGüncelSon Dakika

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