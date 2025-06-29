Nevşehir'de Kontrolsüz Çıkış Kaza Yaptırdı - Son Dakika
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Nevşehir'de Kontrolsüz Çıkış Kaza Yaptırdı

Nevşehir\'de Kontrolsüz Çıkış Kaza Yaptırdı
29.06.2025 08:47
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Nevşehir'de caddeye aniden çıkan sürücüyle minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de caddeye kontrolsüz çıkan sürücünün neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi Ürgüp Caddesi Polis Evi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan fırına ekmek almak için duran 41 APM 871 plakalı hafif ticari araç sürücüsü T.Ö. aracını kaldırıma park etti. Alışveriş yaptıktan sonra kaldırıma park ettiği aracına binerek hareket eden T.Ö. caddeye aniden çıkınca aynı istikamette seyreden S.K.S'nin kullandığı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç daha sonra park halinde bulunan 50 UY 500 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ve minibüste yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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