Nevşehir'de kontrolsüz kavşakta ticari araçlar çarpıştı - Son Dakika
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Nevşehir'de kontrolsüz kavşakta ticari araçlar çarpıştı

Nevşehir'de Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir kavşağa kontrolsüz giren iki ticari araç çarpıştı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada sadece araçlarda maddi hasar meydana geldi ve araç sürücüleri kendi aralarında kaza tutanağı tutarak olay yerinden ayrıldı.

05.07.2024 12:43
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Nevşehir'de bir kavşağa kontrolsüz giren iki ticari araç çarpıştı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza Esentepe Mahallesi Oğuzhan Sokak üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen iki ticari araç, kavşağa kontrolsüz girince kaza yaptı. Kazada sadece araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Araç sürücüleri kendi aralarında kaza tutanağı tuttuktan sonra kaza yerinden ayrıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Nevşehir'de kontrolsüz kavşakta ticari araçlar çarpıştı - Son Dakika
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