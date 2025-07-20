Nevşehir\'de Kovalamaca: Sürücü Kaçtı

Nevşehir'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü uygulama noktasından kaçtı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonrası kaza yaparak duran otomobil sürücüsü gözaltını alınmamak için polis memurlarına direndi. Zorla ekip otosuna bindirilen sürücü; ekip otosundan tekrar inerek kaçmaya başladı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; Sümer Mahallesi Doktor Ahmet Sadık Caddesi'nde asayiş uygulaması yaptığı esnada, uygulama noktasına yaklaşan 06 BK 0883 plakalı otomobile 'dur' ikazında bulundu. Araç sürücüsü durmak yerine hızını artırarak uygulama noktasından kaçtı. Uygulama yapan polis ekiplerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Uzun süren kovalamaca sonrasında izini kaybettirmek isteyen sürücü ara sokaklarda kaçmaya devam etti.

Cevher Dudayev Mahallesi Baraklı Raşit Efendi Caddesi'ne dönen sürücü; burada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaldırıma çıkan otomobilde bulunan sürücü Vedat K. ve araçta yolcu olarak bulunan Serdar Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istendi. Bir süre polise direnen sürücü Vedat K. ekip aracına alındığı esnada, bu sefer yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi. Araçta yolcu olarak bulunan Serdar Y. ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınırken kaçan sürücü daha sonra ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçan sürücü Vedat K.'ye çeşitli maddelerden toplamda yaklaşık 14 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Otomobil de çekici vasıtasıyla gerekli incelemelerin yapılması için otoparka çekildi.

Yaşanan olay çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. - NEVŞEHİR