Nevşehir'de Motosiklet-Minibüs Kazası: 1 Yaralı

Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yeni Mahalle Saatçi Hoca Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Arif S.'nin kullandığı 50 AET 287 plakalı motosiklete, ara sokaktan çıkan Ahmet D.'nin kullandığı 34 KJY 152 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü yol kenarında park halinde bulunan yolcu otobüsüne çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motor sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.