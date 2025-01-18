Nevşehir'de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Nevşehir'de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın Çıktı

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Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bir motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda iş yeri kullanılamaz hale geldi, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

18.01.2025 00:03  Güncelleme: 00:06
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Motosiklet tamir atölyesinde çıkan yangın korkuttu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de bir motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Derinkuyu ilçesi Demirci Mahallesi'ndeki eski sanayi sitesinde bulunan ve Yaşar Şahlan'a ait motosiklet atölyesinde yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen tamirhanede ara sıra patlamalar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yazıhüyük ve Kaymaklı Belediye itfaiyelerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarıyla yangın, yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınarak söndürdüldü. Yangın sonucu iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Nevşehir\'de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın Çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın Çıktı - Son Dakika

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