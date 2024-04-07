Nevşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Bahçe Duvarını Aşarak Devrildi - Son Dakika
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Nevşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Bahçe Duvarını Aşarak Devrildi

Nevşehir\'de Kontrolden Çıkan Otomobil Bahçe Duvarını Aşarak Devrildi

Nevşehir'de gece saatlerinde meydana gelen kazada, Yasın G. kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçe duvarını aşarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sürücü yara almadan kurtulduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

07.04.2024 01:04  Güncelleme: 01:05
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Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarını aşarak devrildi. Otomobilin bahçeye devrildiği anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Emek Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak üzerinde meydana geldi. Yasın G. kullandığı 50 LA 848 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bir evin bahçe duvarını aşarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Yasin G. bahçeye uçan otomobilden yara almadan kurtuldu.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Bahçe Duvarını Aşarak Devrildi - Son Dakika

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