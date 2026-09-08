Nevşehir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın aracı kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
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Nevşehir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın aracı kullanılamaz hale getirdi

Nevşehir\'de park halindeki otomobilde çıkan yangın aracı kullanılamaz hale getirdi
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Nevşehir Emek Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir'de park halinde bulunan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, Emek Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. Park halindeki otomobilden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İnceleme, Nevşehir, İtfaiye, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın aracı kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın aracı kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
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