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Nevşehir'de Polis Ekipleri Şok Uygulama Yaptı, Kaçan Araç Sürücüsü Ateş Edilerek Durduruldu - Son Dakika
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Nevşehir'de Polis Ekipleri Şok Uygulama Yaptı, Kaçan Araç Sürücüsü Ateş Edilerek Durduruldu

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada 'dur' ihtarına uymayan bir araç sürücüsü, uzun bir kovalamacanın ardından polis ekiplerinin aracın lastiğine ateş etmesi sonucunda durdurulabildi. Sürücü, alkol metreyi üflemeyi reddettiği için hastaneye sevk edildi ve çeşitli maddelerden yaklaşık 29 bin lira para cezası kesildi. Araç, jandarma olay yeri ekiplerinin incelemesinden sonra trafikten men edildi.

Nevşehir\'de Polis Ekipleri Şok Uygulama Yaptı, Kaçan Araç Sürücüsü Ateş Edilerek Durduruldu
20.01.2024 - 01:16,  Güncelleme: 01:20
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Nevşehir'de polis ekiplerinin yaptığı şok uygulamada 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü, uzun kovalamacanın ardından polis ekiplerinin aracın lastiğine ateş etmesi sonrasında durdurulabildi.

Polis ekipleri 2000 Evler Mahallesi Kafeler Bölgesinde şok uygulama yaptığı esnada Furkan S. 50 ZA 742 plakalı otomobili ile dur ikazına uymayarak kaçtı. Dur ikazına uymayan aracı takibe alan polis ekipleri sürekli sürücüye dur ikazında bulundu. İkazlara da aldırmayan sürücü kaçmaya devam etti. Raşit Bey Mahallesi Kapadokya Alan Başkanlığı önündeki Kaya Şehir kavşağına kadar kaçan sürücü burada kırmızı ışıkta duran araçlar nedeniyle ileriye gidemedi. Geri geri gelip Kaya Şehir istikametine dönmek isteyen sürücü geri geldiği esnada resmi polis aracına çarptıktan sonra tekrar kaçmaya çalıştı.

Aracı takip eden sivil ekipler önce aracın önüne geçerek aracı durdurmaya çalıştı. Kavşakta yan yola girerek kaçmaya çalışan aracı durdurmak için polis ekipleri önce havaya, sonra da aracın lastiğine ateş etti. Lastiği patlayan araç daha fazla gidemeyince durmak zorunda kaldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü, alkol metreyi üflemeyi reddedince hastaneye sevk edildi. Polisin dur ikazına uymayarak kaçan araç sürücüsüne çeşitli maddelerden yaklaşık 29 bin lira para cezası kesildi.

Araç, jandarma olay yeri ekiplerinin incelemesinden sonra trafikten men edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Polis Ekipleri Şok Uygulama Yaptı, Kaçan Araç Sürücüsü Ateş Edilerek Durduruldu - Son Dakika


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