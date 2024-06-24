Nevşehir'de Tamir Edilen Araç Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nevşehir'de Tamir Edilen Araç Alevlere Teslim Oldu

Nevşehir'de Şaban Süzer'in kullandığı tamir ettirdiği araç, çevre yolunda seyir halindeyken aniden alev aldı. Olay sonucunda araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü olayı anlattı.

24.06.2024 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de araç sürücüsün "İki gün önce tamir ettirdim" dediği aracı alevlere teslim oldu.

Olay, Cevher Dudayev Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Şaban Süzer'in kullandığı 50 ADP 725 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, çevre yolunda ilerlerken bir anda alev aldı. Olay anında oradan geçen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tarık Ziya Turan'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alev topuna dönen araç kullanılamaz hale gelirken, araç sürücüsü Şaban Süzer olayı anlatarak, "Aracımı iki gün önce tamire getirmiştim. Aracımdan bugün koku gelmeye başladı. Enjektörlerinden mazot kaçırıyordu. Ben de ustamı aradım. O da başka bir ustaya yönlendirdi. Ben de sanayiye giderken aracım burada alev aldı" şeklinde konuştu.

Kullanılamaz hale gelen araç da çekici ile kaldırıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Nevşehir, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Tamir Edilen Araç Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:30 Apartman kapısında eski sevgili dehşeti Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti Apartman kapısında eski sevgili dehşeti! Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti
13:08 Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu’ndan günler sonra gelen “Azmanbüs“ açıklaması Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
11:10 Dağıstan saldırısı Putin’e gözdağı mı Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü Dağıstan saldırısı Putin'e gözdağı mı? Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü
10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
09:13 Çanakkale’de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Çanakkale'de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
14:19 Ücretli öğretmenler yaz tatilinin başlamasıyla yine işsiz kaldı Ücretli öğretmenler yaz tatilinin başlamasıyla yine işsiz kaldı
13:47 MasterChef Türkiye’de Arzu Çoban’ın hikayesi şeflerin ağzını açık bıraktı: Ailemle hortuma yakalandık MasterChef Türkiye'de Arzu Çoban'ın hikayesi şeflerin ağzını açık bıraktı: Ailemle hortuma yakalandık
13:45 Taraftarlar kahrolacak Barış Alper Yılmaz Premier Lig’e gidiyor Taraftarlar kahrolacak! Barış Alper Yılmaz Premier Lig'e gidiyor
13:09 TBMM’de görevli polis ölü bulundu Emniyet esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışıyor TBMM'de görevli polis ölü bulundu! Emniyet esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışıyor
12:55 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi
12:48 Aydın Karacasu’da 45 derece sıcakta çalışan üretici kadın: Sıcaktan değil zamlardan yıldık Aydın Karacasu'da 45 derece sıcakta çalışan üretici kadın: Sıcaktan değil zamlardan yıldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 14:38:37. #1.13#
SON DAKİKA: Nevşehir'de Tamir Edilen Araç Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement