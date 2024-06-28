Nevşehir'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Nevşehir'de trafik kazası: 4 yaralı

Nevşehir'de köpeğe çarpmamak için frene basan sürücü takla attı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza Nevşehir Gülşehir Karayolu 2. Sulusaray kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kazayı gören diğer vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Araç sürücüsü T.Y. yaptığı açıklamada 'Sağ şeritten geliyordum. Önüme bir anda iki köpek çıktı. Birini kurtardım. İkincisini de kurtarmak için firene basınca aracım takla attı. Araçta eşim, kızım ve iki torumum vardı' şeklinde konuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

28.06.2024 23:27
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Nevşehir'de trafik kazası: 4 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de köpeğe çarpmamak için frene basan sürücü takla attı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Nevşehir Gülşehir Karayolu 2. Sulusaray kavşağı yakınlarında meydana geldi. T.Y. idaresindeki 06 AT 1661 plakalı hafif ticari aracın önüne iki adet köpek çıktı. Araç sürücüsü köpeklere çarpmamak için manevra yapınca takla attı. Kazayı gören diğer vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Araç sürücüsü T.Y. yaptığı açıklamada "Sağ şeritten geliyordum. Önüme bir anda iki köpek çıktı. Birini kurtardım. İkincisini de kurtarmak için firene basınca aracım takla attı. Araçta eşim, kızım ve iki torumum vardı" şeklinde konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

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