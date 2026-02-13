Nevşehir'de Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Nevşehir'de Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

13.02.2026 23:33
Yağış nedeniyle kontrolden çıkan aracın takla attığı kazada 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ürgüp-Nevşehir Karayolu Orkahisar beldesinde meydana gelen trafik kazasında, Alican Ş. (18) idaresindeki 50 AFV 694 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Genç sürücü kurtarılamadı

Öte yandan, kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç sürücü Alican Ş., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Alican Ş.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Nevşehir'de Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
