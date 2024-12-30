Nevşehir\'de trafik kazası: ölü sayısı 2\'ye yükseldi

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Nevşehir'de iki gün önce meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan Emre İlkbahar da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, cuma günü Avanos ilçesi Gülşehir bağlantı yolunda meydana gelmişti. 50 ADH 758 plakalı Fiat Fiorino marka hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Çalıpınar direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol ortasında takla atarak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Mustafa Çalıpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Emre İlkbahar da ağır yaralandı. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Emre İlkbahar da 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - NEVŞEHİR