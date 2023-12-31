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Nevşehir'de trafik kazasında yaralanan sürücü, yardım isteyen gençlerden sigara istedi - Son Dakika
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Nevşehir'de trafik kazasında yaralanan sürücü, yardım isteyen gençlerden sigara istedi

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü, yardıma gelen gençlerden sigara istedi. Alkollü olduğu belirtilen sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir\'de trafik kazasında yaralanan sürücü, yardım isteyen gençlerden sigara istedi
31.12.2023 - 00:37,
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Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü, yardıma gelen gençlerden sigara istedi.

Kaza, Milli İrade Caddesi Türbe kavşağında meydana geldi. 50 ABJ 405 plakalı otomobil sürücüsü Levent Ç., Saatçi Hoca Caddesinde seyir halindeyken Türbe kavşağına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anında kaldırımda arkadaşlarını bekleyen gençler, kaza yapan sürücüye yardım etmek istedi. Alkollü olduğu belirtilen yaralı sürücü, kendisini araçtan çıkartan gençlerden ilk olarak sigara istedi. Olayı gören gençlerden birisi, "Biz kazayı gördük. Abi oradan gelirken bir anda buraya uçtu. Biz de ne oldu abi bir şey var mı diye indik. Biz ilk önce öldü zannettik. Aşağıya inince bir sigara verin de kendime geleyim dedi. Alkollüydü, ayakta duramıyordu" dedi.

Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün, daha öncede 2 defa alkollü araç kullanmaktan ceza yediği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de trafik kazasında yaralanan sürücü, yardım isteyen gençlerden sigara istedi - Son Dakika


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