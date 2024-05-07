Nevşehir'de traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nevşehir'de traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Nevşehir\'de traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Nevşehir'in Merkez ilçesine bağlı Sulusaray beldesinde meydana gelen kazada, traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

07.05.2024 22:51
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Nevşehir'in Merkez ilçesine bağlı Sulusaray beldesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sulusaray beldesinde Mustafa Mıh (56) yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü devrilen traktörün altında kalırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mustafa Mıh'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mıh'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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