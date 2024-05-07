Nevşehir\'de traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

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Nevşehir'in Merkez ilçesine bağlı Sulusaray beldesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sulusaray beldesinde Mustafa Mıh (56) yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü devrilen traktörün altında kalırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mustafa Mıh'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mıh'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR