Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Van'dan Antalya'ya Uyuşturucu Taşıyan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Van'dan Antalya'ya Uyuşturucu Taşıyan Şüpheli Yakalandı

Nevşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: Van\'dan Antalya\'ya Uyuşturucu Taşıyan Şüpheli Yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, Van'dan Antalya'ya uyuşturucu taşıyan bir kişi yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti yapan şahısların tespiti için çalışma yaptı. Bu çalışmalar sonucunda S.K. isimli şüphelinin aracında yapılan aramada 885 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12.07.2024 17:01
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Van'dan Antalya'ya uyuşturucu taşıyan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların deşifresine yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar çerçevesinde Van'dan Antalya'ya giden S.K'nin aracı durduruldu. Şüphelinin üstünde, eşyalarında ve aracında yapılan aramada 885 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Van'dan Antalya'ya Uyuşturucu Taşıyan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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