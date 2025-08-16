Nevşehir'de Yabancılar Arasında Kılıçlı Kavga - Son Dakika
Nevşehir'de Yabancılar Arasında Kılıçlı Kavga

16.08.2025 12:08
Nevşehir'de yabancı uyruklular arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir'de yabancı uyruklu şahısların karıştığı kavgada kılıç ve demir sopalar havada uçuştu. Kavgada 1 kişi yaralanırken kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, Hacı Rüştü Mahallesi Garaj Sokak üzerinde yaşandı. İnşaat işlerinde çalışan yabancı uyruklu 2 şahıs arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgaya ailelerinin de karışmasıyla sokak savaş alanına döndü. Kılıç ve demir sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralanırken, cadde üzerinde bulunan bazı araçlarda zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan taraflardan 7 kişi polis ekiplerince gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca kavgada kullanılan 1 adet kılıç ve 2 adet demir boruya da el konuldu.

Kavgaya karışan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından bu gün adli makamlara sevk edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Kavga, Suç

11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
