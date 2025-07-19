Nevşehir\'de Yangın Panik Yaratmadı

Nevşehir'de bir alışveriş merkezinin depo girişinde bulunan tahta paletler henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını gören çevredeki esnaf, iş yerlerindeki yangın tüpleri ile alevleri söndürdü.

Olay, Güzel Yurt Mahallesi Ürgüp Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin depo kısmında yaşandı. Depo girişinde bulunan ahşap paletler henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangına önce iş yeri çalışanları müdahale etti. Daha sonra dumanı ve alevleri gören çevredeki esnaf da iş yerlerinde bulunan yangın tüplerini alarak yanan panellere müdahale etti. Alevler depo içine sıçramadan söndürüldü.

Yaşananlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. - NEVŞEHİR