Nevşehir'de Yangın: Vatandaşlar Yanan Araca Kar Attı - Son Dakika
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Nevşehir'de Yangın: Vatandaşlar Yanan Araca Kar Attı

Nevşehir'de park halindeki bir otomobil alev aldı. Vatandaşlar yangını söndürmek amacıyla kar atarak müdahale etti. İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar bu durumu cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar, yangın anını belgeledi.

26.02.2025 19:32
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Yanan otomobile karlı müdahale

NEVŞEHİR - Nevşehir'de park halindeki otomobil bir anda alev aldı. Yanan otomobile çevredeki vatandaşlar kar atarak söndürmeye çalıştı. O anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

Olay Cevher Dudayev Mahallesi Özlem sokakta bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Otoparkta park halinde bulunan otomobil bir anda yanmaya başladı. Yanan otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredeki bir vatandaş İtfaiye ekipleri gelene kadar, yanan otomobile kar küreği ile kar atarak müdahale etti. O anlar ise çevredeki bir başka vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün müdahalesi ile otomobil söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Yangın: Vatandaşlar Yanan Araca Kar Attı - Son Dakika

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