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Nevşehir'de durdurulan araçtan ruhsatsız tabanca ve mühimmat çıktı - Son Dakika
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Nevşehir'de durdurulan araçtan ruhsatsız tabanca ve mühimmat çıktı

Nevşehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği yol uygulamasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 33 adet fişek ile 11 adet av tüfeği fişeği bulundu. Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Nevşehir\'de durdurulan araçtan ruhsatsız tabanca ve mühimmat çıktı
17.01.2024 - 13:35,
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Nevşehir'de polis ekiplerinin yapmış olduğu yol uygulamasında durdurulan bir araçtan ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mühimmat çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kozaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapmış oldukları uygulama esnasında durdurulan şüpheli bir araç içerisinde adli arama yaptı. Yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve 33 adet fişek ve 11 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ele geçilen silaha ve mühimmatlarına el konulurken şüpheli şahıs hakkında gerekli adli ve idari işlem yapıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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Nevşehir, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de durdurulan araçtan ruhsatsız tabanca ve mühimmat çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de durdurulan araçtan ruhsatsız tabanca ve mühimmat çıktı - Son Dakika
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