Nevşehir'de yasak yöntemlerle balık avlayan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Nevşehir'de yasak yöntemlerle balık avlayan 4 kişi yakalandı

Nevşehir\'de yasak yöntemlerle balık avlayan 4 kişi yakalandı

Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; yasak yöntemlerle balık avlayan 4 kişi yakalanırken, av esnasında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Yasak yöntemlerle balık avladığı tespit edilen 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

26.04.2024 14:44  Güncelleme: 14:47
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Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; yasak yöntemlerle balık avlayan 4 kişi yakalanırken, av esnasında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, hayvan haklarının korunması çerçevesinde çalışma yapıldı. Gülşehir ilçesi Civelek köyü mülki sınırları içerisinde yapılan denetim ve kontrollerde; yasak yöntemlerle balık avlayan 4 şahıs av esnasında suçüstü yakalandı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; bahse konu olayda kullanılan 1 adet bot, 2 adet kürek, 4 adet yaklaşık 200 metre uzunluğunda balık ağı ve 25-50 cm uzunluğunda sazan cinsi 11 adet balık muhafaza altına alındı.

Yasak yöntemlerle balık avladığı tespit edilen 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de yasak yöntemlerle balık avlayan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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