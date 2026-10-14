Nevşehir fuhuş operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı, 16 mağdur kadın kurtarıldı - Son Dakika
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Nevşehir fuhuş operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı, 16 mağdur kadın kurtarıldı

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Nevşehir fuhuş operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı, 16 mağdur kadın kurtarıldı
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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki fuhuş soruşturması kapsamında 9 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 29 şüpheli gözaltına alındı, 16 mağdur kadın kurtarıldı; aramalarda yüklü miktarda para, döviz, altın ve dijital materyal bulundu.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuş amacıyla çalıştırıldığı belirlenen 16 mağdur kadın kurtarıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, döviz, altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından ortak yürütülen soruşturma kapsamında, fuhşa teşvik etme, aracılık etme, fuhşu kolaylaştırma ve fuhuş için yer temin etme suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Nevşehir merkezli olarak Kayseri, Antalya, İstanbul, Ankara, Sakarya, Aksaray, Eskişehir ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 29' şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, döviz, altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturma dosyası kapsamında fuhuş amacıyla çalıştırıldığı belirlenen 16 mağdur kadının kurtarıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıOperasyonNevşehirGüvenlik3. SayfaGüncelDövizSuçSon Dakika

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