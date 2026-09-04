Nevşehir Gülşehir\'de devrilen traktörde ağır yaralanan Makbule Koçak hastanede öldü

Nevşehir'de traktör kazasında ağır yaralanan 75 yaşındaki Makbule Koçak, tedavi gördüğü hastanede iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Koçak'ın hayatını kaybettiği traktör kazası güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaza, Gülşehir ilçesi Şahinler köyü Yukarı Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aşır Koçak yönetimindeki traktör rampa aşağı inerken kontrolden çıkıp takla atarak devrildi. Kazada sürücü Aşır Koçak ile araçtaki Makbule Koçak ve M. Serim yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 75 yaşındaki Makbule Koçak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgisi jandarma ekipleri soruşturma başlattı.