Nevşehir Gülşehir'de iki otomobil çarpıştı, mısır tarlasına savrulan araçlarda 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir Gülşehir'de iki otomobil çarpıştı, mısır tarlasına savrulan araçlarda 4 kişi yaralandı

Nevşehir Gülşehir\'de iki otomobil çarpıştı, mısır tarlasına savrulan araçlarda 4 kişi yaralandı
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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Gülşehir-Tuzköy kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan araçların yol kenarındaki mısır tarlasına savrulduğu kazada yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gülşehir- Tuzköy kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Berat M. idaresindeki 50 AFF 817 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Kadir Ersin B.'nun kullandığı 50 AAZ 028 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki otomobil yol kenarındaki mısır tarlasına savruldu. Araçlardan biri defalarca takla attı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 4 yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Gülşehir, Nevşehir, 3. Sayfa, Tuzköy, Trafik, Mısır, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir Gülşehir'de iki otomobil çarpıştı, mısır tarlasına savrulan araçlarda 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir Gülşehir'de iki otomobil çarpıştı, mısır tarlasına savrulan araçlarda 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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