Nevşehir Kaymaklı\'da DEAŞ\'ı meşru gösteren paylaşım yapan 1 şüpheli gözaltına alındı

Nevşehir'de jandarma ekiplerince DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyeleri ile işbirlikçilerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medya platformlarında DEAŞ terör örgütünü meşru göstermeye yönelik paylaşımlar yaptığı belirlenen Suriye uyruklu E.M. isimli şüpheli takibe alındı. Düzenlenen operasyonla şüpheli, Nevşehir'in merkez ilçesine bağlı Kaymaklı beldesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın jandarmadaki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.