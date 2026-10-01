Nevşehir merkezli operasyonda internetten uyuşturucu satan 18 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Nevşehir merkezli operasyonda internetten uyuşturucu satan 18 şüpheli tutuklandı

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Nevşehir merkezli operasyonda internetten uyuşturucu satan 18 şüpheli tutuklandı
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Nevşehir merkezli 4 ilde dijital platformlar üzerinden uyuşturucu satan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 18'i tutuklandı. Operasyonda 3 kilo 399 gram uyuşturucu madde, 90 bin 20 TL, 990 bin İran riyali ve bin 320 euro ele geçirildi.

Nevşehir merkezli 4 ilde internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 4 aydır yürütülen projeli çalışma kapsamında şüphelilerin Telegram, Discord, TikTok gibi çeşitli dijital platformlar üzerinden satıcı panelleri oluşturduğu ve sosyal medya ile anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin internet üzerinden aldıkları siparişlerin ardından uyuşturucu maddeleri kargo yöntemiyle Nevşehir başta olmak üzere Balıkesir, Hatay, Ankara, Samsun ve farklı illere gönderdikleri belirlendi. Bazı şüphelilerin ise yurt dışından kuryelerin yutma yöntemiyle getirdiği uyuşturucu maddeleri temin ederek ticaretini yaptığı tespit edildi. Ekiplerce tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Nevşehir merkez ile Derinkuyu, Gülşehir, Avanos ve Acıgöl ilçeleri ile İstanbul, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 214 personel, 3 İHA ve 3 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 35 şüpheliye ait 36 adrese düzenlenen operasyonlarda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 3 kilo 399 gram çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde, sentetik ecza türü uyuşturucu maddeler, hassas teraziler ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 90 bin 20 TL, 990 bin İran riyali ve bin 320 euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 24 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti" suçundan bugün adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 4'ü serbest bırakılırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 18 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Nevşehir merkezli operasyonda internetten uyuşturucu satan 18 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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