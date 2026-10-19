Nevşehir Nar'da bağ evi yangınında piknik tüpü müdahale sırasında patladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Nevşehir Nar'da bağ evi yangınında piknik tüpü müdahale sırasında patladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir Nar\'da bağ evi yangınında piknik tüpü müdahale sırasında patladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Nar beldesindeki bağ evinde çıkan yangına müdahale sırasında küçük piknik tüpü büyük bir gürültüyle patladı. Patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında bağ evinde maddi hasar oluştu.

Nevşehir'in Nar beldesinde bir bağ evinde çıkan yangına müdahale sırasında küçük piknik tüpü bomba gibi patladı. Patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Nevşehir merkeze bağlı Nar beldesindeki bir bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre, mangaldan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında evde bulunan küçük piknik tüpü büyük bir gürültüyle patladı. Patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bağ evinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuNevşehir3. SayfaGüncelOlayNarSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyor İstanbul'daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyor
Harikasın çocuk Arda Güler’den geceye damga vuran gol Harikasın çocuk! Arda Güler'den geceye damga vuran gol
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti Kadın yapay zeka çıktı Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti! Kadın yapay zeka çıktı
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı
İstanbul’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
10:29
Arda Güler’in golü dünyada ses getirdi Ballon d’Or yakıştırması
Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
10:24
İstanbul ve Kocaeli’de selde kaybolan 2 kişinin cansız bedeninin bulunmasıyla can kaybı sayısı 8’e yükseldi
İstanbul ve Kocaeli'de selde kaybolan 2 kişinin cansız bedeninin bulunmasıyla can kaybı sayısı 8'e yükseldi
10:05
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
09:53
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
09:50
Galatasaray’da 3 ayrılık birden Taraftarlar duyunca inanamadı
Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 10:43:26. #.0.3#
SON DAKİKA: Nevşehir Nar'da bağ evi yangınında piknik tüpü müdahale sırasında patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei