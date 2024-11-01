Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler - Son Dakika
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Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler

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Narin Güran cinayetinde tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi: ''Ben burada abimi savunmuyorsam, onlarda kendi abilerini savunmasın. Abim suçunu itiraf ettiği için avukat tutmadık. Nevzat bu suçu üstlensin diye toprak ve para teklif ettiler'' dedi.

01.11.2024 21:47  Güncelleme: 22:23
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında, çuval içerisinde ve üstü taşlarla kapatılarak çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

EKİPLER DELİL TOPLADI

İfadesinde; Narin'in cansız bedenini otomobilin arka koltuk tarafında aşağıya bıraktığını söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın aracında jandarma kriminal ekipleri tarafından yapılan detaylı incelemenin görüntüleri ortaya çıktı. Ekipler, incelemede hem aracın içerisinde hem de bagaj kısmında delil topladı.

Tutuklu 4 sanığın "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı dava dosyasında, Nevzat Bahtiyar'ın jandarma ekipleri ve soruşturmayı yürüten 3 savcı nezaretinde Tavşantepe Mahallesi ve Eğertutmaz Deresi mevkisinde 9 Eylül'de yapılan keşif görüntüleri yer alıyor.

NEVZAT'IN KARDEŞİNDEN ŞOK İDDİALAR!

Narin'in cansız bedenini dereye götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi V. Bahtiyar, Salim Güran'ın amcası Ali Rıza Güran'ın toprak ve para teklifinde bulunarak ağabeyinin suçu üstlenmesini istediğini anlattı.

Sabah'a konuşan V. Bahtiyar şunları kaydetti: Bizim Nevzat ile görüşmemizi isteyerek, suçu üstlensin köyde toprak vereceğiz vaadinde bulunmuş. Para vereceğiz, evlerini geri getirmelerine yardım deceğiz demiş. Biz kabul etmedik, öyle şeylere muhtaç da değiliz. Bir köy değil 70 köy de verseler bunu asla kabul etmiyoruz. Bu olayla ilgili ifade istenirse savcıya, jandarmaya ifade veririz.

Nevzat Bahtiyar\'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler

Narin Güran, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • İlhan Alici:
    Sen rahat o Kimin ne adım attığını devlet senden daha ii bilir emin ol hak ettikleri cezayı alacaklar savcı ve hakimlerde azıcık vijdan varsa bunları Bir ömür o tekli hücrelerde tutacak 49 8 Yanıtla
  • Abdullah Çelik:
    Namussuzlar 51 2 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Keşke hepinizide idam etseler 44 1 Yanıtla
  • Bir varmış bir yokmuş:
    V. Bahtiyar, ne yapın edin...nevzat tüm bildiklerini ve o 15 çocuğun ölümünü HERSEYİ ANLATSIN !!!! 33 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Nevzat İyice Zayıflamış Ölüm Yaklaşıyor 24 1 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    AMCA, ANNE ABİ BİR NUMARALI ŞÜPHELİ .ŞUÇU NEVZAT BAHTİYARA CİNAYETİ KOMPLE YIKMAYA ÇALIŞIYORLAR. 12 0 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Çok basit 3 günde çözülür olay 2 gün işkence edin 3 gün kim ne etmiş nasıl yapmış öterler hemde kanıtlı itiraf ederler 1 0 Yanıtla
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