New Orleans'ta tankerin çarptığı yolcu gemisinde 32 yaralı var, AIS kayıtları çıktı - Son Dakika
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New Orleans'ta tankerin çarptığı yolcu gemisinde 32 yaralı var, AIS kayıtları çıktı

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New Orleans\'ta tankerin çarptığı yolcu gemisinde 32 yaralı var, AIS kayıtları çıktı
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New Orleans'ta 13 Kasım'da Atlantic Asphalt tankerinin rıhtımdaki American Heritage yolcu gemisine çarptığı kazaya ilişkin AIS kayıtları ortaya çıktı. Yan yatan ve kısmen batan gemideki 180 kişiden 32'si yaralanırken NTSB'nin kaza incelemesi sürüyor.

ABD'nin New Orleans kentinde bir tankerin limandaki bir yolcu gemisine çarparak yan yatıp batmasına neden olduğu kazaya ilişkin Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) kayıtları ortaya çıktı.

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kentinde 13 Kasım'da "Atlantic Asphalt" adlı tankerin rıhtımda bulunan "American Heritage" adlı yolcu gemisine çarptığı anlara ilişkin Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) kayıtları ortaya çıktı. Fransa merkezli Motto Marine International SARL şirketine bağlı Gangway AIS tarafından paylaşılan görüntülerde, yerel saatle 12.28'de meydana gelen kazanın denizcilik takip sistemlerine yansıyan anları yer aldı. Görüntülerde, tankerin kontrolden çıkarak yolcu gemisine çarptığı anlar ile geminin anlık hızı ve seyir yönü görüldü. Kazanın ardından römorkörlerin olay yerine gelmesi de kayıtlara yansıdı.

Öte yandan, AIS kayıtlarında Atlantic Asphalt tankerinin neden kontrolden çıktığına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Gemilerin konum, hız ve seyir yönü gibi bilgilerini gösteren AIS sistemi; dümen, makine dairesi veya köprü üstündeki karar ve işlemleri ortaya koymadığı gibi gemiler arasındaki telsiz iletişimini de kaydetmiyor.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB), kazaya ilişkin kaza kırım incelemelerini sürdürüyor.

Kazada yolcu gemisi batmış, 32 kişi yaralanmıştı

Kazada yolcu gemisi yan yatarak kısmen batarken, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı. Mürettebat dahil 180 kişinin bulunduğu American Heritage'da 32 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından gerçekleştirilen operasyonla tüm yolcu ve mürettebat kurtarılmış, kazazedeler ilk müdahalenin yapılması amacıyla New Orleans Limanı İdare Binası'na götürülmüştü.

Kaynak: İHA
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